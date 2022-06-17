Mao'cu Perinçek rengini belli etti: Erdoğan aday olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayının kendisi olduğunu açıklamış ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ya adaylığını açıkla ya da adaylığını açıkla” demişti.

Ulusal Kanal’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Ben hukukçu olarak şunu söyleyeyim bu Anayasa’ya göre üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olamaz ama sayın Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını isteyen önemli bir seçmen kitlesi var. Bunu dikkate almak lazım. Ama eğer hukuk geçerliyse açıkça üçüncü kez aday olunmaz yazıyor. Bu üçüncü kez aday olunmaz hükmünü yeni Anayasa ile başlatmak hukuki bir tavır değil. Öte yandan bir gerçek var. Sayın Tayyip Erdoğan Türkiye’nin çok önemli bir kitlesinin cumhurbaşkanı adayı” ifadelerini kullandı.