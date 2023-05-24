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Aktüel Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Aktüel

Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:02:00 -
Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan 59 yaşındaki kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Kurucuova Mahallesi'nde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana dün mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine yaklaşık 1400 rakımlı bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma arama köpeklerinin yanı sıra dron ile arama tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşların destek verdiği çalışmalara komando ekipleri de katıldı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
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