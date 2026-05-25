Mantar aramaya giden köylü ayının saldırısına uğradı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde mantar toplamaya çıkan talihsiz köylü karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Ellerinden ve ayağından yaralanan 46 yaşındaki adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İmranlı’ya bağlı Yukarıçulha köyünde yaşayan Merdan Zengin (46), arazide mantar toplamak için dolaştığı sırada karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı.
Zengin ellerinden ve ayağından yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Zengin, ekiplerce araziden indirilerek ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.