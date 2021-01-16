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Gündem Mansur Yavaş’tan U dönüşü Yaptıkları skandal ‘yanlışlıkla olmuş’
Gündem

Mansur Yavaş’tan U dönüşü Yaptıkları skandal ‘yanlışlıkla olmuş’

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde imamlara ödenen maaşların düşürülmesi tepkilere neden olmuştu. Belediye sözcüsü CHP’li Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, yapılan bu skandalın yanlışlıkla olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 11:32:00 -
Mansur Yavaş’tan U dönüşü Yaptıkları skandal ‘yanlışlıkla olmuş’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde çalışan 8 imamın maaşlarının düşürüldüğünü iddia etmişti. Meclis üyesi Burhan’ın gösterdiği tepkiyi haklı çıkaran açıklama CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’ndan geldi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde çalışan 8 imamın maaşlarının düşürüldüğünü iddia etmiş ve meclis toplantısında tepki göstermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında öğretmenler de bizim, itfaiye çalışanları bizim ayrımcılık yapmayın sözleriyle maaşların düşürülmesine dikkat çeken Burhan, imam maaşlarını neden düşürdünüz diye sorarak bu yanlıştan vazgeçilmesini talep etmişti.

Meclis üyesi Burhan’ın gösterdiği tepkiyi haklı çıkaran açıklama bugün CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’ndan geldi.

‘Yanlışlıkla düşürülmüş’

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyesi Burhan’ın iddialarını kabul ederek, “Geçen arkadaşlara cami imamlarının maaşlarının düşmesiyle ilgili konuyu öğrenip döneceğim demiştim. BelPa’da çalışan 8 tane imam, doğrudur. Sehven maaşlarında düşme olmuş ama şu an o düşmeler düzeltildi. Bu yanlışlığı yapanlarla ilgilide soruşturma başlatıldı” şeklinde konuştu.

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