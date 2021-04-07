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Gündem Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!
Gündem

Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!

Sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı tehdit eden Çin Büyükelçiliği binası önünde kazı çalışması için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 19:22:00 -
Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.

Akşener ve Yavaş, 5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Katliamı'nı eleştirerek, olaylarda yaşamını yitirenleri sosyal medya hesaplarından anmış, Çin Büyükelçiliği ise "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." açıklamasıyla tepki toplamıştı.

Büyükelçilik önünde kazı çalışması

Yaşananların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Çin Büyükelçiliği binası önünde kazı çalışmasına başladı.

Çalışma kapsamında, büyükelçiliğin yanından geçen yolda kayıp kaçak araması yapıldığı belirtildi.

"Verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz"

ASKİ'nin konuyla ilgili açıklamada, "Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

 

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