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Mansur Yavaş'ın kedili video göndermesine Melih Gökçek'ten cevap: 3 aydan beri ne yaptınız?

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasıyla bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın mevcut belediye başkanı olan CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı kedili video göndermesine dikkat çeken bir cevap verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
Mansur Yavaş'ın kedili video göndermesine Melih Gökçek'ten cevap: 3 aydan beri ne yaptınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın twitter hesabından yaptığı videolu göndermeye Melih Gökçek'ten yanıt geldi.

Twitter hesabından iki sayfalık bir açıklama yapan Melih Gökçek, "Aşağıdaki çağrım Sayın Mansur Yavaş'a ve bilgi olarak kamuoyunadır... Özet olarak bundan böyle Yavaş ve personelinin bana attığı iftiralara cevap vermeyeceğim. Kendi aralarındaki kavgayı örtmek için beni kullanamayacaklar. Ben ancak istediğim konularda açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye soran Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

 

Yavaş'ın "kedili videosu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' videosunda görevinden istifa eden eski başkan Melih Gökçek'e göndermede bulunarak bir kediye "Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" dedirtiliyor.

Videoda, Mansur Yavaş'ın kucağındaki kedi, kameraların karşısında poz verdiği sırada, eski Başkan Melih Gökçek'e de "fışkiye" göndermesinde bulunuluyor. Melih Gökçek, Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'dan "Belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı!" mesajını paylaşarak o dönemde gündem olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  2. Melih Gökçek
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş
  4. Gezi Parkı olayları

YORUM YAZ

  • ErenEren27 dk önce
    Melih Bey sabırlı olalım Nasıl olsa pislikleri iki yıla kadar ortaya dökülür.
  • Yusuf canYusuf can44 dk önce
    Mansur vede saz arkadaşları çok fazla çizgi film izledikleri belli kediyi konusturuyorlar,ha birde CHP den ucratt bekleyen sağlar onlar ancak yıkım ekibi gibi calisirlar
  • sinirli vatandaşsinirli vatandaş45 dk önce
    sen önce belediye ait olan cipi geri ver sahtekar melih babanın çiftliği gibi kullandın ankarayı parsel parsel satarken ankara için ne yaptın 25 senede ankaraya ne kattın neden görevden alındın onuda bir açıklada millet bilsin
  • Türkiye Türkiye 45 dk önce
    Bu Ülkede Darbe Olduğunda Saklanmak Zorunda Kalan peşine düşülen Cumhurbaskanindan sonra SADECE Melih Gökçek 'tirŞimdi nerde! Meclisde Kahraman Nidasında Şovmenler SEÇİMİ KAYBETME SEBEBİ!
  • SelimSelim52 dk önce
    3 aydır Ankarada özellikle hem parklarda hem yollarda dikkat ediyorum hiç bir değişiklik yok. Üst geçitler olsun Kızılay metrosu olsun dökülmeye devam ediyor. Yönetim değişse de icraatte değişen bir şey yok.

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