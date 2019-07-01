Mansur Yavaş'ın kedili video göndermesine Melih Gökçek'ten cevap: 3 aydan beri ne yaptınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın twitter hesabından yaptığı videolu göndermeye Melih Gökçek'ten yanıt geldi.

Twitter hesabından iki sayfalık bir açıklama yapan Melih Gökçek, "Aşağıdaki çağrım Sayın Mansur Yavaş'a ve bilgi olarak kamuoyunadır... Özet olarak bundan böyle Yavaş ve personelinin bana attığı iftiralara cevap vermeyeceğim. Kendi aralarındaki kavgayı örtmek için beni kullanamayacaklar. Ben ancak istediğim konularda açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye soran Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

Yavaş'ın "kedili videosu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' videosunda görevinden istifa eden eski başkan Melih Gökçek'e göndermede bulunarak bir kediye "Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" dedirtiliyor.

Videoda, Mansur Yavaş'ın kucağındaki kedi, kameraların karşısında poz verdiği sırada, eski Başkan Melih Gökçek'e de "fışkiye" göndermesinde bulunuluyor. Melih Gökçek, Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'dan "Belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı!" mesajını paylaşarak o dönemde gündem olmuştu.