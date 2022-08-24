'Mansur Yavaş mı, Kılıçdaroğlu mu?'

Ketum ve güvensizliği ile ün salan Millet İttifakı adlı oluşumun aday konusundaki tutumu Türk siyaset tarihine geçmiş durumda. Bir yanıyla çok komik bir yanıyla da acınası olan durumu Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşesine taşıdı. Kaplan yazısında 'İktidar olmaları hâlinde ülkenin her tür sorununa ortak akılla hızlı ve kalıcı çözümler getireceğini iddia eden altı zoraki partner, sadece cumhurbaşkanı adayı çıkartmak için bile ortak bir irade gösteremiyor. Velhasıl iktidarın alternatifi olabileceğini düşünen ve hâlâ umudunu bu kafası karışık masaya bağlayanların "vay haline"...' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

28 Şubat İttifakı, ilk tur görüşmelerinin son toplantısını Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada yine somut bir netice ortaya konamadı ve "Ortak cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak" denildi.

Ancak son birkaç ayda ittifakın ana bileşenleri olan CHP ve İyi Partili yetkililerden arka arkaya gelen açıklamalara bakıldığında "ortak aday" konusunda henüz bir ortaklaşmanın gerçekleşmediği aşikâr. Size bazı örnekleri hatırlatayım:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:

"13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacak isim. Benim gönlümde yatan aslan belli. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal'dir."

İyi Partili Milletvekili Halil İbrahim Oral, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğuna işaret ederek:

"Yani Sünni diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir ve bu bir oy verilmemesi gereken bir saiktir, bir problemdir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

"Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak bizim adayımızdır, bunu söyleyelim."

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu:

"Sahada en çok duyduğumuz isim de Mansur (Yavaş) Başkan'ın ismidir."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partililerin adayı -bak gönlümdeki aday falan demiyorum- çok net ve düz söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bay Kemal'dir."

İyi Partili Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu:

"Genel başkanımızın hatırlattığı o. Mesela Ankara'yı Mansur Yavaş'la aldı. CHP köken itibarıyla ülkücünün Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olabilmesi Türkiye'de Ankara'daki başarıyı doğurdu."

Görüldüğü üzere CHP'nin üst yönetimi açıktan ve doğal olarak kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasını savunurken, İyi Partili üst düzey yetkililer ise -Meral Akşener'in İmamoğlu'na abartılı övgülerini bir yana koyarsak- Mansur Yavaş'ın adaylığına daha yakın bir portre çiziyor.

Anlaşılan bir bilek güreşi hâlen devam ediyor ama son düzlükte bu iki ismin yarışacağı anlaşılıyor. Adayları kim olursa olsun, 28 yıldır icra makamında olarak siyaset yapan Erdoğan'ın karşısına bunca zamandır "Aman yıpranmasın" diyerek henüz bir adayı bile çıkaramamış olmaları aslında 28 Şubat ittifakının özgüvenine dair çok şey anlatıyor.

İktidar olmaları hâlinde ülkenin her tür sorununa ortak akılla hızlı ve kalıcı çözümler getireceğini iddia eden altı zoraki partner, sadece cumhurbaşkanı adayı çıkartmak için bile ortak bir irade gösteremiyor. Velhasıl iktidarın alternatifi olabileceğini düşünen ve hâlâ umudunu bu kafası karışık masaya bağlayanların "vay haline"...