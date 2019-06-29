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Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

Zoraki ittifakların kazandırdığı belediyeler dökülmeye başladı... Başkent’te CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın canlı yayın şovuyla gerçekleştirdiği “yabani ot temizliği” ihalesinin önceki döneme oranla 41 kat yüksek bedelle tamamlandığı tespit edildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:09
Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

25 yıl sonra sol zihniyete teslim olan Ankara’da CHP’nin balonu patladı. İsraf ve ihale usulsüzlüklerine ilişkin yalanları seçim kampanyası yaparak Ankara ve İstanbul belediyelerini ele geçiren CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın canlı yayın şovuyla gerçekleştirdiği “yabani ot temizliği” ihalesinin AK Parti dönemine oranla 41 kat yüksek bedelle neticelendiği tespit edildi. Daha önce 2,9 milyona gerçekleştirilen ot temizliği işi için Ankaralılar artık 36 trilyon ödeyecek...

Canlı canlı israf

31 Mart Yerel Seçimleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını ele geçiren ve ilk iş olarak başkentin heykellerini parlatan CHP’li Mansur Yavaş, şeffaflık argümanını kullanarak ihaleleri canlı yayın şovlarıyla internet üzerinden paylaşıyor. Üç aylık süreçte “değişim” olarak yalnızca bu unsurlarla öne çıkan Mansur Yavaş’ın ihale skandalı ortaya çıktı. Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Yamaç Alanlarda Bulunan Çalılık ve Ağaçlık Alanların Yabani Ot Temizliğinin Yapılması” ihalesinin, dudak uçuklatan rakamlarla neticelendiği tespit edildi.

Ot yolmaya 8 ayda 36 trilyon

25 yıl aradan sonra Refah/AK Parti belediyeciliğinin sona erdiği başkent Ankara’da CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın canlı yayın şovuyla gerçekleştirdiği “yabani ot temizliği” ihalesinin önceki döneme oranla 41 kat yüksek bedelle tamamlandığı kaydedildi. Ot yolma ihalesinde Ankara Belediyesi 2016, 2017, 2018’de birim fiyat olarak 55 kuruş öderken, Mansur Yavaş, belediye kasasından 1,79 TL birim fiyat çıkaracak. AK Parti döneminde 5,3 milyon metrekarelik alanda 2 yıllık süre için 2 milyon 916 bin TL ödenen “yabani ot temizliği” işinin, CHP döneminde 20,2 milyon metrekarede sadece 8 aylık süreyle kısıtlı tutularak 36 milyon 162 bin 588 TL tutarla ihale edildiği belirlendi.

Ücrette tam 41 kat artış!

Melih Gökçek başkanlığındaki 2016, 2017, 2018 yılı ihalelerinde aylık ödeme bedeli 109 bin 645 TL iken, Ankaralılar, Yavaş’ın ihalesiyle yabani ot temizliğine 41 kat artışla her ay 4 milyon 520 bin 323 TL ödeyecek. Temizlik alanının 5 milyondan 20 milyona çıkarılmasına rağmen sürenin 26 aydan 8 aya indirilmesi, aylık ödeme tutarının ise 41 kat artırılarak 109 binden 4,5 milyona çıkarılması ihale vurgunu olarak nitelendirildi. Ankara’nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ise CHP’nin başkentteki ihale vurgununu kısa ve net bir ifadeyle yorumladı: “Ankara soyuluyor!

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:09
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  4. yabani ot temizliği
  5. 31 Mart Yerel Seçimleri
  6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  7. CHP’li Mansur Yavaş
  8. Mansur Yavaş
  9. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  10. Yamaç Alanlarda Bulunan Çalılık ve Ağaçlık Alanların Yabani Ot Temizliğinin Yapılması
  11. Refah/AK Parti belediyeciliği
  12. AK Parti
  13. Melih Gökçek
  14. Ankara’nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek
  15. ihale vurgunu
  16. CHP’nin başkentteki ihale vurgunu

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