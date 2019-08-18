Manisaspor'a puan silme cezası - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, eski futbolcusu Daniel Dimov'a borçları nedeniyle verilen ceza yüzünden sezona eksi 6 puanla başlayacak



MANİSA (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildi. Alınan bilgiye göre, bir dönem siyah-beyazlı ekipte forma giyen Bulgar stoper Daniel Dimov, kulüpten alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurdu. FIFA da geçen sezon 3. Lig'e düşen Manisaspor'a, eski futbolcusuna borçları nedeniyle 6 puanının silinmesi yaptırımı uyguladı. Manisaspor, bu nedenle TFF 3. Lig 1. Grup'a eksi 6 puanla başlayacak. Manisaspor'a, önceki sezonlarda forma giyen yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması dolayısıyla 2017-18 sezonunda 12, geçen sezon da 15 puan silme cezası verilmişti. Finansal sorunlarla mücadele eden kulübün kupaları da geçen sezon kentteki bir kasaba olan borç nedeniyle haczedilmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.