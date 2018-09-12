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Manisaspor'a FIFA şaşkınlığı!

Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen, ligde 2'de 0 çekince eksi 6 puanla dibe demir atan Manisaspor, bir kez daha 3 puandan olabilir.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:30
Manisaspor'a FIFA şaşkınlığı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz sezon başlamadan eski futbolcularından Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen, ligde 2'de 0 çekince eksi 6 puanla dibe demir atan Manisaspor, 3 puan daha ceza almak üzere. 

Ulusal Kulüp Lisansı'nı Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen son ek sürede de yenileyemeyen Ege temsilcisi, haftaya kadar lisans alamazsa 3 puanından daha olacak. 

Manisaspor'un lisans alabilmesi için 2017 yılından kesinleşmiş borcunun kalmaması gerekiyor. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan Manisa'nın 3 puanının daha silinmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sezona altyapı ağırlıklı kadroyla başlayıp eksi 9 puanla son sırada kalma ihtimali bulunan Manisaspor, son 2 yılda da lisans çıkaramayıp Kulüp Lisans Kurulu'ndan 3 puan silme cezası almıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:30
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