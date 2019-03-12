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Manisaspor taraftarlarından Başkan Çelik’e sevgi gösterisi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün Manisaspor Taraftarlar Derneği üyeleri ile dernek binasında bir araya gelerek, yaptığı hizmetleri anlattı.

12 Mart 2019 Salı 10:18
Manisaspor taraftarlarından Başkan Çelik’e sevgi gösterisi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün Manisaspor Taraftarlar Derneği üyeleri ile dernek binasında bir araya gelerek, yaptığı hizmetleri anlattı. Başkan Çelik ve beraberindeki heyeti dernek binası önünde büyük bir coşkuyla karşılayan Manisaspor sevdalıları, ‘Gönüllerin Başkanı’ sloganları atarak Başkan Çelik’e sevgi gösterilerinde bulundu.


Şehzadeler Belediye başkanı Ömer Faruk Çelik, 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneğini ziyaret ederek, Şehzadeler Belediyesinin 5 yıllık süre içerisinde yapmış olduğu hizmetleri Manisasporlu taraftarlara anlattı. Dernek binası önünde Başkan Çelik’i büyük bir kalabalıkla karşılayan Manisaspor taraftarları, Başkan Çelik’e büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Yaktıkları meşalelerle dernek binasının bulunduğu sokağı adeta gündüze çeviren taraftarlar ‘Gönüllerin başkanı’ sloganları atarak Başkan Çelik’e sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaret esnasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten eşlik ederken, Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi ve 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı da ziyarette hazır bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in Manisaspor ve Manisaspor taraftarlarına büyük destekler verdiğini ifade eden Dernek Başkanı Çakıcı, aynı desteğin önümüzdeki dönemde de süreceğine inandığını belirterek Manisaspor taraftarları olarak Başkan Çelik’e destek olacaklarını belirtti.



“Manisaspor şehrimizin bir marka değeridir”


Şehzadeler Belediye Başkanı olarak göreve geldiği ilk günden itibaren imkanlar ölçüsünde Manisaspor’a destek olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Manisaspor bizim şehrimizin bir marka değeridir. Biz göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana imkanlarımız ölçüsünde şehrimizin takımının her zaman destekçisi olduk. Taraftarlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün de onlar için ‘Gönüllerin başkanı’ olmak beni çok mutlu etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde imkanlarımız ölçüsünde şehrimizin değeri olan Manisasporumuza ve onun en büyük destekçisi olan taraflarımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:18
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