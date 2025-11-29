  • İSTANBUL
Yerel

Manisa'dan acı haber geldi: Şehit sayısı yükseldi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım tarihinde bir polis memurunun şehit olduğu diğer polis memurunun da ağır yaralandığı kazada şehit sayısı ikiye yükseldi. 14 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren polis memuru Hatice Ünal yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde 15 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Ünal ile Ali Barut’un bulunduğu trafik aracı önündeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde şehit olurken, polis memuru Hatice Ünal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. 14 gündür tedavi altında olan Hatice Ünal yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Şehit polis memuru Hatice Ünal’ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından naaşının memleketi Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesine gönderildiği öğrenildi.

