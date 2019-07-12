Manisa’daki baraj gölü ve göletlere 100 bin balık bırakıldı

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Manisa’nın 7 ilçesindeki 17 adet baraj gölü, göl ve gölete 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen pullu sazan balığı yavrularından 100 bin adet pullu sazan yavrusu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisleri tarafından Manisa’ya getirilerek, 7 ilçedeki toplam 17 adet baraj gölü, göl ve gölete bırakıldı.

Pulla sazanların suya bırakılması için Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan Demirköprü Baraj Gölü’nde bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Hidayet Kıykaç, Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Taner Erik, Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, su ürünleri mühendisleri ile balıkçılar katıldı.

Projeyle, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını, hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Balıklandırma faaliyetinin başarıya ulaşabilmesi için, bırakılan balıkların en az 1 kez üremesine şans tanınmalıdır. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın 40 santimetreden küçük sazan balığını avlamamaları, av aracı, av zamanı ve yer yasağı kurallarına uymaları gerekmektedir. Amatör balıkçılar avlanma sırasında olta sayısına, iğne sayısına, resmi avlanma günlerine, yasal avlanma dönemlerine günlük avlanabilir balık adedine, miktarlarına, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat ederek sürdürülebilir su ürünleri avcılığına destek olmalıdırlar. Aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimi ve temiz bir çevre için amatör balıkçılar ile piknikçilerimizin de söz konusu su kaynaklarının kenarında çöp ve evsel atıklar bırakmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın usulsüz ve kaçak balık avcılığını en yakın İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine veya Alo 156 Jandarma hattına bildirmeleri sorumlu bir vatandaşlık görevidir” dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince göl ve göletlere yavru sazan balıklarının bırakılması, bölgedeki vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.