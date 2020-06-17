  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi

Yeniden normalleşme süreci sonrasında korona virüs salgınında artışın başlaması üzerine pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan doluluk nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan ancak ağır semptomlar göstermeyen hastaların Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:18:20 -
Manisa’da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi

Yeniden normalleşme süreci sonrasında korona virüs salgınında artışın başlaması üzerine pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan doluluk nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan ancak ağır semptomlar göstermeyen hastaların Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi.


Türkiye’de 1 Haziran itibariyle başlanan normalleşmenin ardından son günlerde artış gösteren korona virüs vakaları Manisa’da da kendini göstermeye başladı. Salgın boyunca Manisa merkezdeki tek pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk sonrası Covid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomları ağır olmayan hastalarını, Manisa Şehir Hastanesine sevk etmeye başladı.


Manisa Şehir Hastanesi salgın sürecinde sadece kendi hastanesinde testi pozitif çıkan hastaları tek bir serviste tedavi ederken yaşanan artış sonrası dışarıdan da hasta kabulüne başlamış oldu.


Manisa, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle en çok ceza uygulanan 4. il konumunda bulunurken, yetkililer her fırsatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı