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Aktüel

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:43:38 -
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Taner Aksoy (46) idaresindeki 34 KL 8285 plakalı hafif ticari araç, Soma Çevre Yolu Balıkesir-Bergama kavşağında Suriye uyruklu Ali Ahmet'in (26) kullandığı 45 MA 0436 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde sıkışan Ali Ahmet, Soma İtfaiye Amirliği AKS ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan sürücü Aksoy ile Ali Ahmet ve yanındaki Erdem Yılgın (24), 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süre araç trafiğine kapanan kara yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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