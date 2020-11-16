  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci yaralandı
Aktüel

Manisa'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:46:21 -
Manisa'da toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci hafif yaralandı.

Üniversite hazırlık kursu için Turgutlu ilçesinden aldığı lise öğrencilerini Manisa'ya getiren Adnan Enaz'ın kullandığı 45 J 6510 plakalı servis minibüsü, Şehzadeler ilçesindeki yeni garaj yakınlarında yoldan çıktı.

Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak duran minibüsteki 8 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin hafif yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap
Dünya

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan önce. Karabağ Anlaşması'nı okumas..
Yemen'den ortalığı karıştıran iddia:
Gündem

Yemen'den ortalığı karıştıran iddia: "Özel cihazla kaydediliyor!"

Suudi Arabistan, canını ve güvenliğini kendisine emanet eden misafirlerini bile izleyip kayda alıyor. Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşka..
Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık
Gündem

Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşme kararı tartışmalara neden olurken bir Türk yetkili, ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay