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Aktüel Manisa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Manisa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 03:54:00 -
Manisa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Sever'in Saraçlar Mahallesi'nde tek katlı evinde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede ahşap evi saran yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Sever'in İzmir'de yaşadığı, evi tatillerde kullandığı öğrenildi.

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