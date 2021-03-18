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Aktüel Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var
Aktüel

Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan kavgada biri muhtar 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:28:00 -
Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Kırsal Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı S, evine gelen G.H. (50), M.A. (36) ve C.G. (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.H, bıçakla muhtarı kolundan yaraladı. Muhtar Hakkı S. de silahla G.H.'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan G.H, sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerine teslim olan muhtar Hakkı S. ile M.A. ve C.G, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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