  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken yol kenarında park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:31:12 -
Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Fatih Savaşır'ın kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi 716. Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Panikle araçtan inen sürücü Savaşır, bagajdaki yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Savaşır, alevler otomobili sarınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilden yükselen alevler, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Fatih Savaşır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobilim bir anda alev aldı. Söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Yangın arka kısımda başladı, ben de kendimi otomobilden dışarıya attım." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı