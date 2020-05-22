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Manisa’da maske takmayan 244 kişiye ceza

Manisa Valiliği, 12 ilçede maskesiz gezmenin yasak olduğu 77 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 244 kişiye 172 bin 872 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:04:38 -
Manisa’da maske takmayan 244 kişiye ceza

Manisa Valiliği, 12 ilçede maskesiz gezmenin yasak olduğu 77 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 244 kişiye 172 bin 872 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.


Manisa’daki 17 ilçenin 12’sinde 77 ayrı cadde, meydan ve ana arterde maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada 21 Mayıs’ta il genelindeki 77 ayrı noktada 915 denetim gerçekleştirildiği bu denetimlerde kurallara uymayan 244 kişiye 172 bin 872 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.


Yapılan denetimler kapsamında 20 Mayıs tarihinde de maskesiz dolaşan 109 kişiye 117 bin 194 TL idari işlem uygulanmıştı.

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