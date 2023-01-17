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Aktüel Manisa'da kaza: 2 kişi yaralandı
Aktüel

Manisa'da kaza: 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 22:39:00 -
Manisa'da kaza: 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Alaşehir-Baklacı kara yolunda S. Y. idaresindeki 45 AGE 490 plakalı motosiklete arkadan çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya yuvarlanan motosikletteki S. Y. ile A. İ. A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazaya karışan otomobili belirlemek için çalışma başlattı.

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