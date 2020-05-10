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Manisa’da bir apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi’nde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:16:18 -
Manisa’da bir apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi’nde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No:58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00’den, 24.05.2020 saat 24:00’e kadar 14 (ondört) gün süreyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


Öte yandan Salihli’nin kırsal Karaağaç Mahallesi de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 14 günlük süreyle karantinaya alınmıştı.

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