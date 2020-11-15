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Aktüel Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Aktüel

Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:27:00 -
Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan çiftlik sahibi yaralandı, 1 hayvan telef oldu.

Gürköy mevkiinde Halil Gel'e ait besi çiftliğinde, samanların depolandığı bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Söndürme çalışmalarına katılan çiftlik sahibi Gel, başından yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 hayvan da yaralandı.

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