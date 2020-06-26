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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz: - "Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız yok, önemli bir yaralımız yok"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:45:31 -
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Depremin merkez üssü Kumkuyucak Mahallesi'ne gelen Karadeniz, ilk olarak görevlilerden bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşan Karadeniz, duvarında çatlak oluşan bir evi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karadeniz, bazı binalarda çok küçük hasarlar olduğunu, bunlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara başladığını belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının yarına kadar sonuçlanacağını dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Diğer ilçelerimizden de gelen ihbarlar var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ancak başka ilçelerden gelen ihbarlar da hafif hasarlı binalar. Sadece Akhisar'ın Sazova Mahallesi'nde daha önceki depremde hasar gördüğü için boşaltılan bir evin çatısının çöktüğü bilgisi var. Bu depremin ilimizde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir sonucu olmamıştır. Herhangi bir can kaybımız yok, önemli bir yaralımız yok. Herkese geçmiş olsun."


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