  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 25 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:10:00 -
Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili hükümleri  ile  Manisa  Celal  Bayar  Üniversitesi  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Atama  ve  Yükseltme  Yönergesi  hükümleri  doğrultusunda  Öğretim  Üyesi alınacak.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

-   2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-   Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

-   Profesör kadroları daimi statüdedir.

-   1  (bir)  Adet  başlıca  araştırma  eserinin  de  belirtileceği  Başvuru  Dilekçesi  ve  eki  Özgeçmiş,  Akademik  Etkinlik  Değerlendirme  Formu,  Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

-   6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme  Formu, Doçentlik  Belgesi  Onaylı Sureti,  Yabancı Dil Belgesi,  Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

-   1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay