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Manisa Büyükşehir’in yaz spor okullarında kayıtlar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarında futbol, basketbol, yüzme ve voleybol, tenis ve okçuluk branşlarında açılacak olan kurslar için kayıtlar başladı.

28 Mayıs 2019 Salı 12:58
Manisa Büyükşehir’in yaz spor okullarında kayıtlar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarında futbol, basketbol, yüzme ve voleybol, tenis ve okçuluk branşlarında açılacak olan kurslar için kayıtlar başladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen yaz spor okullarında 2019-2020 sezonu kayıtları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri ve Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinde başladı. Çocuklar, futbol, yüzme, basketbol ve voleybol, tenis ve okçuluk dallarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak. Kayıtlar futbol branşı için Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde, tenis, okçuluk, basketbol, yüzme ve voleybol branşları için ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinde yapılıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Tüm branşlarda kayıt işlemleri dün itibarıyla başladı. Futbol branşında 2006-2013, basketbol branşında 2007-2012, okçuluk branşında 2005-2011, tenis ve voleybol branşlarında 2006-2012, yüzme branşında ise 2005-2014 doğumlu çocuklarımız kayıt yaptırabiliyorlar. Dün başlayan birinci dönem kurslarında kayıt işlemleri Haziran’ın 2.haftasına kadar devam edecek. İkinci dönem kayıtları ise Temmuzun 2. haftasında başlayacak ve Temmuz’un son haftasına kadar devam edecek. Yaz spor okullarımızda birinci dönem çalışmaları 18 Haziran tarihinde başlayacak ve 11 Temmuz tarihinde sona erecek. İkinci dönem çalışmaları ise 16 Temmuz tarihinde başlayacak, 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün, Manisa’mıza kazandırdığı mükemmel tesislerde çocuklarımız spor yapma imkanı bulacaklar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:58
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