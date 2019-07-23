0553 313 94 23

Manisa Büyükşehir Belediyespor’a Amerikalı oyun kurucu

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Düzce Belediyespor’da başarılı bir performans ortaya koyan Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig’i renklerine bağladı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:29
Manisa Büyükşehir Belediyespor’a Amerikalı oyun kurucu

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Düzce Belediyespor’da başarılı bir performans ortaya koyan Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig’i renklerine bağladı. Isiah Umiping, geçtiğimiz sezonu 29.20 dk, 14.2 sayı, yüzde 41 üçlük, 2.3 ribaund, 4.7 asist, 1.0 top çalma istatistikleri ile tamamlamıştı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Düzce Belediyespor’un başarısı için ter döken Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig’i kadrosuna kazandırdı. 1.83 boyundaki, 27 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün düzenlenen törenle kendisini Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde hazır bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Bora Çaylan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon yakından takip ettiğimiz Isiah Umipig’in Manisa Büyükşehir Belediyespor’a en iyi katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sezon play-off hedefine son anda ulaşamamıştık. Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yılımızda tecrübe kazandık. Yeni sezonda inşallah hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 2 yıldan bu yakından takip ettiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un potadaki yeni transferi Isiah Umipig ise, “Manisa Büyükşehir Basketbol Takımı kısa sürede güzel işlere imza atan bir takım. İlk yılında Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan, Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele verdiği ilk yılda ise play-off hedefine son anda ulaşamayan bir takıma geldim. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bende takımıma en iyi katkıyı sağlamak için gereken mücadeleyi göstereceğim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu
    1. Bitlis’te ‘torbacı’ operasyonu
    2. Dinar'da köylülerin "kum ocağı" tepkisi
    3. "ByLock" soruşturmasında 16 kişi..
    4. Alagie Sosseh, Fatih Karagümrük'te
    5. İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e..
    6. Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan
    7. Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son..
    8. Ümraniye’de korkutan çatı yangını
    9. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    10. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    11. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    12. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    13. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    14. Menemenspor'da transfer
    15. Kıvanç hayata tutunamadı
    16. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    17. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    18. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    19. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    20. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi