Manisa BBSK’da yüksek tempo Manisa Büyükşehir Belediyepor’un, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyepor’un, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar’da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.