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Manisa BBSK’da yüksek tempo

Manisa Büyükşehir Belediyepor’un, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:28
Manisa BBSK’da yüksek tempo

Manisa Büyükşehir Belediyepor’un, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında yüksek tempoda çalışmalar devam ediyor.


Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar’da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:28
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