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Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor

TFF 2.

26 Şubat 2019 Salı 13:36
Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren ve 39 puanla dördüncü sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu, 23’üncü hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor maçını değerlendirip, cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak olan Bandırmaspor Baltok maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.


Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, “Oyuna inanılmaz derecede yavaş başladık. Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde sahada istediklerimizi yapamadık. Maçın sonraki bölümlerinde gerçek hüviyetimize büründük. Sahada iyi mücadele etmeye, oynamaya başladık ancak golü geç bulduk. Maçın son saniyesinde belki de maçın en önemli pozisyonunu yakaladık. O pozisyonda final pasını atmış olsaydık belki de santraya gidilmeden maçı kazanacaktık.” diye konuştu.



“Önümüzde oynanmamış 11 maç daha var”


Pendik deplasmanında Play-Off adına önemli 1 puan aldıklarını ancak şampiyonluk adına 2 puan kaybettiklerini söyleyen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, “Şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Şu anda zirveyle aramızda 10 puanlık bir fark var. Önümüzde oynayacağımız 11 maç daha bulunuyor. Bu süreçte seri galibiyetler yakalamamız lazım. Çünkü bizim kendi rakiplerimizle oynayacağımız maçlarda var. O maçlara kadarda iyi gitmemiz gerekiyor. Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor ile oynayacağımız maçlar var. Bu maçlarda inanıyorum ki futbolcu kardeşlerimiz daha farklı bir oyun ortaya koyup, hedefimiz olan şampiyonluğu son saniyeye kadar kovalayacağız.” ifadelerini kullandı.



“Kolay maç olmayacak”


Sözlerinin sonunda Cumartesi günü saat 14.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda karşılaşacakları Bandırmaspor Baltok maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, “Can çekişen ve ligde kalmak için mücadele veren bir takıma karşı oynayacağız. Bizimde hedefimiz belli. Bandırmaspor Baltok’un hedefi ise ligde kalmak. Bizde yukarılarda en üst yerde olmak için mücadele veren bir takımız. Her iki takım açısından da kolay bir maç olmayacak. Maçı kazanma adına futbolcu kardeşlerimin çok iyi mücadele edeceklerine inanıyorum. İnşallah bu maçı kazanıp hafta içi mesaisinde deplasmanda karşılaşacağımız Şanlıurfaspor maçına moralli bir şekilde gideceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:36
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