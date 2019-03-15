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Manisa BBSK hazırlıklarını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı.

15 Mart 2019 Cuma 11:34
Manisa BBSK hazırlıklarını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27’inci hafta mücadelesinde 16 Mart Cumartesi Günü (Yarın) saat 15.00’de deplasmanda Fatih Karagümrükspor ile kozlarını paylaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan ter idmanıyla tamamlandı. Bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanın ardından hazırlıklarına son noktayı koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul’a hareket etti ve akşam saatlerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



Çapanoğlu: "İddialı olmak istiyorsak mutlaka kazanmalıyız"


Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yaptığı açıklamada, “Hem bizim açımızdan hem de onların açısından zor bir maç olacak. Kalabalık bir taraftar grubu önünde oynanacak olan bir maç yaşanacak. Bizim oyuncularımız içinde büyük bir şans olarak düşünüyorum bunu. Çünkü her futbolcu kalabalık bir taraftar grubu önünde oyuna çok daha farklı bir şekilde motive oluyor. Bende inanıyorum ki oyuncularımız daha da iyi motive olacak bu maça. Daha da iyi oynayıp hedefimiz olan 3 puanı almak için bu gayreti göstereceğiz. Eğer zirveyi yakalama adına son saniyeye kadar şansımızı devam ettirmek istiyorsak oradan mutlaka 3 puanla dönmek mecburiyetindeyiz. Futbol üç sonuçlu bir oyun ama biz 3 puanı almak için elimizden gelen tüm gayreti oyuncularımızla beraber göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:34
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