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Mangalcılar ilçe sakinlerini isyan ettirdi! 'Nefes alamıyoruz'

Aşırı sıcak hava ve uzun bayram tatilinin etkisiyle sahiller piknikçilerle dolup taşarken, geride bırakılan çöpler, mangal külleri çevre sakinlerini isyan ettiriyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:42
Mangalcılar ilçe sakinlerini isyan ettirdi! 'Nefes alamıyoruz'

Özellikle hafta sonlarında sabah erken saatlerden itibaren piknikçilerle dolup taşan sahilde yasak olmasına rağmen mangal ve nargile için yakılan ateşlerden yükselen duman uzaktan bile görülürken, ertesi gün sabah saatlerinde günlük spor için sahile gelenler çöp yığınları görmekten yakındı.


Çöp konteynerlerinin yetersiz kaldığı göze çarparken, piknikçilerin her yerde yaktıkları mangalların küllerinin rast gele bırarıldığı göze çarptı. Sokak hayvanları ve martılar günün ilk ışıkları ile birlikte çöpleri karıştırarak yiyecek bulmaya çalışırken, İBB ekiplerinin gelmesi ile temizlik çalışmalarına başlandığı görüldü.

Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul’daki sahillerde görülen kirliliklere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin etkili müdahale etmesi için defalarca çağrı yaptıklarını, ancak henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Sahilde tek söz sahibinin İBB olduğunu belirten Maraşlı, Kadınlarımız, çocuklarımız dolaşamıyor, nefes alınamıyor. Denetimsizlik var. Lütfen buna çare bulunsun" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:42
  1. İstanbul
  2. Mangalcılar
  3. Sahilde piknik
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  6. nefes alamıyoruz

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