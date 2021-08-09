Türkiye’de yaşanan orman yangınları yürekleri yaktı. Günler süren yangınların bir bölümüyle mücadele halen sürüyor. Pek çok ilde yangınlar sebebiyle ormanlara, mesire alanlarına girişler yasaklandı. Peki, mangal yasağı sürüyor mu?

Mangal yakmak piknik yapmak yasak mı? Ormanlara giriş yasağı sürüyor mu?

Pek çok ilde ormanlara girmek ve mangal yakmak yasaklandı. İstanbul'da 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş ve piknik yapmak yasaklandı.

Ankara'da da havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.

Gaziantep'te ise ormanlara giriş yasağı 15 Ağustos'a kadar sürecek. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bursa'da 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmek, ormanlık alanda mola vermek, piknik yapmak yasaklandı.

31 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de de ormanlara giriş yasağı uygulanıyor.

Edirne ve Tekirdağ'da 31 Ağustos'a Karabük'te ise 1 Eylül1'e kadar ormanlara giriş yasaklandı.

Samsun ve Kilis'te yasak 30 Eylül'de sona erecek.