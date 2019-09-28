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Mandalinanın faydaları nelerdir? Mandalina vücutta neye iyi gelir?

Mandalina, özellikle kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış aylarında en çok tüketilen meyveler arasında bulunmaktadır. Mandalina doktorlar tarafından tavsiye edilen bir meyvedir, çünkü kanser, grip gibi hastalıkları önlemenize yardımcı olabilecek çok sayıda besin ve vitamin içerirler. Peki, mandalinanın faydaları nelerdir? Mandalina vücutta neye iyi gelir? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
Mandalinanın faydaları nelerdir? Mandalina vücutta neye iyi gelir?

Mandalina, özellikle kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış aylarında en çok tüketilen meyveler arasında bulunmaktadır. Mandalina doktorlar tarafından tavsiye edilen bir meyvedir, çünkü kanser, grip gibi hastalıkları önlemenize yardımcı olabilecek çok sayıda besin ve vitamin içerirler. Peki, mandalinanın faydaları nelerdir? Mandalina vücutta neye iyi gelir? İşte detaylar...

Mandalinanın faydaları nelerdir?

Mandalina meyvesi birçok uzman tarafından mucize meyve olarak adlandırılıyor. Bazı çalışmalara göre, mandalina karaciğer kanseri ve meme kanseri gelişme riskini azaltmaya yardımcı olmakta. Mandalinalarda bulunan antioksidanlar, kötü kolesterolü azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, kötü kolesterol arterlerimizi temizlemeye yardımcı olan lif içerir.

Mandalinler, arterlerden yumuşak bir kan akışı sağlayarak normal kan basıncını korur.

Bu meyve, midenin daha uzun süre dolmasını sağlayan mükemmel bir lif kaynağıdır. Aynı zamanda daha fazla yeme isteğini azaltır.

Mandalinalardaki C vitamini soğuk algınlığının önlenmesinde kritik öneme sahiptir ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir.

Mandalina suyunun düzenli olarak tüketilmesi cildin daha iyi ve sağlıklı görünmesini sağlar ve özel bir parlaklık verir.

Mandalinler C vitamini açısından zengin olduğu için vücudumuza ihtiyaç duyduğu% 80 oranında antioksidan sağlayabilir.

Mandalinaların sahip olduğu besinler yaşlanmaya karşı savaşmaya yardımcı olabilir. Doğrudan cilde de uygulanabilir.

Mandalina yağı, yeni hücre ve dokuların büyümesinde faydalıdır. Bu, yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
  1. Mandalina
  2. Mandalinanın faydaları
  3. Mandalinanın faydaları nelerdir?
  4. Mandalina neye iyi gelir
  5. Mandalinanın vücuda etkisi
  6. Mandalinanın vücuda yararları
  7. Mandalinanın vücuda yararları nelerdir
  8. kış ayı
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  11. yararları
  12. bağışıklık
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