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Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe ile görüşüyor

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini'nin Fenerbahçe'yle görüştüğü öne sürüldü.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:00
Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe ile görüşüyor

Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldız için Jose Mourinho önemli bir açıklama yapmıştı. Portekizli teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun kalmasını istediğini söylerken imzaların atılmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Fellaini ise kulüple görüşmek istediğini daha önce söylediğini ve bu talebini 10 defa tekrarlamayacağını belirtmişti.

 PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Beşiktaş'ın yanı sıra Paris Saint Germain ve Juventus ile Çin Süper Ligi'nden bazı takımların da istediği Fellaini, her teklife açık olduğunu ve kararını Dünya Kupası'ndan sonra vereceğini kaydetmişti.

Ada basını ise bugün oyuncu hakkında gündem yaratacak bir iddiaya yer verdi. Daily Star'ın okuyucularıyla paylaştığı haberde yıldız oyuncunun Fenerbahçe ve Inter'le görüştüğünü yazıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız orta sahasının şu anki piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:00
  1. Fellani
  2. Fenerbahçe
  3. Manchester United

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