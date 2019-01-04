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Manchester City'nin galibiyeti yankı uyandırdı

BBC: "Heyecan içinde geçen mücadeleyi iki takım da kazanabilirdi ama kritik galibiyeti City elde etti"- The Sun: "Sane'nin golü sayesinde 50 bin Manchester City taraftarı şampiyonluk rüyasını sürdürdü"- Ev sahibi ekibin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva ise maç boyunca 13,7 kilometre koşarak bu alanda kendine ait Premier Lig sezon rekorunu geliştirdi

04 Ocak 2019 Cuma 12:03
Manchester City'nin galibiyeti yankı uyandırdı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City'nin sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, ülke basınında geniş ilgi uyandırdı.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC, "Manchester City, Liverpool'un yenilmezlik serisine son verdi" başlığıyla sunduğu haberde, iki tarafın da galibiyeti hak eden bir oyun sergilediğini belirterek, "Heyecan içinde geçen mücadeleyi iki takım da kazanabilirdi ama kritik galibiyeti, City elde etti." değerlendirmesini yaptı.

The Sun ise "Nefes kesici karşılaşmada Manchester City, Sane'nin golüyle şampiyonluk yarışını sürdürdü" manşetiyle sunduğu haberde, "Sane'nin golü sayesinde 50 bin Manchester City taraftarı şampiyonluk rüyasını sürdürdü ve yarışa yeniden dahil oldu. Takımına galibiyeti getiren Sane, maçın açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

Independent ise Manchester City'nin performansını överek, " Bu galibiyetle City, sadece şampiyonluk yarışına dahil olmadı. Ligde 20 maçtır kaybetmeyen en büyük rakibi Liverpool'un havasını ve ivmesini bozarak psikolojik avantajı da ele geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından iki takımı çalıştıran teknik direktörlerin görüşleri de gündemde yer aldı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Bu maçı kaybetseydik şampiyonluk yarışından tamamen uzaklaşacaktık ama bu sonuçla yeniden dahil olduk. Bu kadar çekişmeli geçen bir sezon hatırlamıyorum. Şampiyonluk için birçok takım yarışıyor, bundan sonra çıkacağımız her maç bizim için final olacak." şeklinde görüş belirtti.

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop ise maç sırasında Manchester City'nin kaptanı Vincent Kompany'nin Salah'a yaptığı sert faulü hatırlatarak, Kompany'i cidden çok severim ama o hareketi, nasıl kırmızı kartla cezalandırılamaz? Kompany o pozisyonda son adamdı. Eğer Salah o tekmeyi alsaydı sezonu kapatmıştı." şeklinde konuştu.


- Öne çıkanlar


Ülke basınındaki tüm haberlerde, Liverpool'un 30. dakikada yakaladığı pozisyon, maçın kırılma anı olarak öne çıkarıldı. Bu pozisyonda Liverpool'da Muhammed Salah'ın pasıyla ceza alanına giren Sadio Mane'nin vuruşunda top yan direkten dönerken, Manchester Cityli John Stones'un müdahalesinde kaleci Ederson'a çarparak tekrar kaleye yönelen meşin yuvarlığı Stones, kale çizgisini geçmesine 1,12 santimetre kala uzaklaştırmıştı.

İki takım arasındaki çekişmeli mücadele, istatistiklere de yansıdı. Topa sahip olma oranlarında Manchester City yüzde 49,5, Liverpool ise 50,5'le oynadı. Manchester City'nin rakip kaleye attığı 9 şutun 4'ü, Liverpool'da da 7 şutun 5'i kaleyi buldu. City 577, Liverpool ise 584 isabetli pas attı.

Ev sahibi ekibin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva ise maç boyunca 13,7 kilometre koşarak bu alanda kendine ait (13,65 kilometre) Premier Lig sezon rekorunu geliştirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:03
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Liverpool
  3. Manchester City

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