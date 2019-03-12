Manchester Cityli Kevin De Bruyne'den Liverpool itirafı

Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, çocukken Liverpool taraftarı olduğunu ve Michael Owen'ı idol olarak gördüğünü söyledi.

"Zidane ve Ronaldinho'yu çok beğeniyordum"

Match of the Day Magazine'e açıklamalarda bulunan Belçikalı yıldız, "Küçükken Liverpool taraftarıydım. İngiltere'de yaşayan ailem de Liverpool taraftarıydı. Michael Owen'ı çok seviyordum. Çünkü ben de onun kadar ufak ve çabuktum. Kendimi o zamanlar onunla kıyaslardım. Zidane ve Ronaldinho'yu da çok beğeniyordum." dedi.

"Rüyanın içindeyim"

De Bruyne, bu sezonki hedefleriyle ilgili ise şöyle konuştu: "Büyük rüyalarımın olduğunu söyleyemem çünkü zaten bir rüyanın içindeyim. Burada olabildiğince çok kupa kazanmak ve iyi anılar biriktirmek istiyorum. Premier Lig şampiyonluğu yaşadık, başka kupalar kaldırdık. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız bu size başka bir şeyler katıyor. 'Şampiyonlar Ligi'ni kazandım' diyebilmek benim için inanılmaz olurdu."

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz"

Yıldız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şanslarını nasıl gördüğüyle ilgili bir soruya ise, "Bence kazanabiliriz. Tabii bu turnuvada kötü bir veya iki maç, veya aleyhinize verilen yanlış kararlar elenmenize yol açabiliyor. Ama sonuna kadar şansımızı zorlayacağız." şeklinde yanıt verdi.

(Goal)