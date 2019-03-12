Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar... Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı 12 Mart Salı Manchester City - Schalke Saat: 23.00 Juventus - Atletico Madrid Saat: 23.00 13 Mart Çarşamba Bayern Münih - Liverpool Saat: 23.00 Barcelona - Lyon Saat: 23.00 Hangi maç hangi kanalda? Manchester City - Schalke Yayın: beIN Sports 2 Juventus - Atletico Madrid Yayın: beIN Sports 1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.