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Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

12 Mart 2019 Salı 16:12
Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı

12 Mart Salı

Manchester City - Schalke

Saat: 23.00

Juventus - Atletico Madrid

Saat: 23.00

13 Mart Çarşamba

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

Hangi maç hangi kanalda?

Manchester City - Schalke

Yayın: beIN Sports 2

Juventus - Atletico Madrid

Yayın: beIN Sports 1

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:12
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