Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...12 Mart 2019 Salı 16:12
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. 12 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı
12 Mart Salı
Manchester City - Schalke
Saat: 23.00
Juventus - Atletico Madrid
Saat: 23.00
13 Mart Çarşamba
Bayern Münih - Liverpool
Saat: 23.00
Barcelona - Lyon
Saat: 23.00
Hangi maç hangi kanalda?
Manchester City - Schalke
Yayın: beIN Sports 2
Juventus - Atletico Madrid
Yayın: beIN Sports 1
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