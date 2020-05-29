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Spor

Manchester City, Leon Bailey ile ilgileniyor

İngiliz devi Manchester City, Leroy Sane'nin olası ayrılığı nedeniyle alternatiflerini hazırlarken Bayer Leverkusen'den Leon Bailey'nin gündemde olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:49:00 -
Manchester City, Leon Bailey ile ilgileniyor

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City, UEFA tarafından aldığı Avrupa kupalarından men cezasına yapılan itiraz sonucunu beklerken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Daily Mail'e göre City, Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Leon Bailey'yi listesine eklemiş durumda.

Leroy Sane'nin olası Bayern Münih transferi sonrası oluşacak boşluğunun 40 milyon Pound civarında bir ücretle Leon Bailey tarafından doldurulabileceği aktarılıyor.

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