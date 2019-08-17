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Manchester City ile Tottenham yenişemedi

- İngiltere Premier Lig'de Manchester City-Tottenham maçı 2-2 sonuçlandı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:01
Manchester City ile Tottenham yenişemedi


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, iki kez öne geçtiği mücadelede Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Zirve adayı takımların kozlarını paylaştığı ligin ikinci hafta mücadelesinde Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 20. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 23. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 35. dakikada Arjantinli Sergio Agüero'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Tottenham'da ikinci yarının 56. dakikasında oyuna dahil olan Lucas Moura, girdiği dakika içinde attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Taraflar, kalan dakikalarda eşitliği bozamayınca, müsabaka bu skorla sona erdi.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:01
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Manchester City
  3. Tottenham

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