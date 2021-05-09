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Yaşam Mammatus bulutları kayseri üzerinde görsel şölen oluşturdu
Yaşam

Mammatus bulutları kayseri üzerinde görsel şölen oluşturdu

Ürkütücü görüntüsüne rağmen mammatus bulutları Kayseri üzerinde görsel bir şölen sundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 01:31:00 -
Mammatus bulutları kayseri üzerinde görsel şölen oluşturdu

Kayseri üzerinde dün akşam oluyan mammatus bulutları görsel bir şölen sundu.

Sosyal medyada birçok Kayserili bulut manzarasını paylaştı.

Mammatus bulutları nedir?

Mammatus (mammatocumulus) veya Türkçe ismiyle memeli kümülüs olarak adlandırılan bu bulutlar genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülür. Bu bulut türünde bulut kütlelerinin alt kısmında pürüzsüz yuvarlak kabarmalar oluşur. Bu kabarmalar muhteşem bir görünüm ortaya çıkartır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya’da sık sık mammatus bulutları görülmektedir. Bu bulut türleri ülkemizde de görülebilmektedir. Ancak son yıllarda çok ender gözlemlenmiştir.

Mammatus bulutları görüldüğü anlarda herhangi bir önemli meteorolojik hadiseye neden olmazlar. Ancak sonrasının meteorolojik hadiseleri için haberci bulut konumundadırlar. Memeli kümülüs bulutları, havanın kararsız olduğunu ve kötü havanın geleceğinin habercisidir. Bu bulutlar oluştuktan sonra kısa bir süre içerisinde kaybolurlar.

Genellikle, stratocumulus ve cumulonimbus bulutlarının alt seviyelerinde veya örs görünümlü gelişme bulutlarının altında görülür. Meme veya kese benzeri bulut oluşumlarını örsün üzerinde cumulonimbus’un dağılımıyla oluşan Cirrus (sirüs) bulutlarıyla beraber görülme olasılığı yüksektir.

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