  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mamak’ta dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor

Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletmenin aylar sonra tekrar kapılarını açmasıyla birlikte Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:50:29 -
Mamak’ta dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor

Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletmenin aylar sonra tekrar kapılarını açmasıyla birlikte Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerine devam ediyor.


Oluşturduğu dezenfekte notlarında ticari araçları dezenfekte eden Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutmaya devam ediyor. Korona virüs salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana halk sağlığını koruyucu önlemler aldıklarını ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Normalleşme sürecinde her zaman olduğundan daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu hastalığı ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz” dedi.


Dezenfekte işlemlerinin rutin olarak süreç boyunca devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, “Normal hayata geçişin sağlıklı bir şekilde olması kurallara uymaktan geçiyor. Hem şoför esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı