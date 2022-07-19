Malullük aylığının statüsü önemli mi?

Soru: İlk sigortam 1997 yılında Bağ-Kur olarak başladı. 4100 gün prim ödemem sonrası 2011 yılında SSK’lı oldum. SSK’lı çalışmam halen devam ediyor. Trafik kazasına bağlı engelliliğim oluştu. Malulen emekli olmamı tavsiye eder misiniz, malulen emekli olursam SSK’lı olarak çalışabilir miyim? Cemal T.

Cevap: Sigortalı olduğu tarihte sağlıklı olup daha sonra yüzde 60 ve üzeri engelli olan sigortalılar 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün primle malulen emekli olabilirler. Malulen emeklilikte maaş son sigorta statüsünden bağlanıyor. Eğer son sigorta SSK ise ve malullük aylığı bağlanmışsa daha sonra SSK’lı bir işte çalışınca maaş kesiliyor. Ancak Bağ-Kur malullük aylığı alanlar 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde sigorta olmuşlarsa hem malullük aylığı alıp hem SSK’lı çalışabiliyorlar. Ancak bunlar da vergi mükellefi ya da şirket ortağı olamıyor. Aksi halde malullük maaşı kesiliyor. Esasında engelli emekliliği için aranan prim günü ve sigortalılık süresi sağlanmışsa engelli emeklisi olmak daha avantajlı. Hem daha kolay hem de emeklilik sonrası destek primine tabi çalışınca maaş kesilmiyor. Bunun için vergi dairesine vergi indirim belgesi almak için başvuru yapılması gerekiyor.