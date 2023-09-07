Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor almak gerekiyor?

İş gücü kaybına uğrayan çalışanın tekrardan iş bulması ya da mevcut işinde çalışması zor olabileceğinden veyahut imkansız bir hale gelebileceğinden çalışanın kaybı sonucu oluşan mağduriyetini telafi edilmelidir. Bu duruda uygulanan bir emeklilik sistemine malulen emeklilik denir. “Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor gerekir?” İşte merak edilen cevaplar…

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN HANGİ HASTALIKLAR GEÇERLİDİR?

Malulen emekli olabilmek ve emekli aylığı alabilmek için listelenen belli başlı hastalıkları vardır. İşte SGK, hastalık listesinde yer alan hastalıklar; nörolojik, psikiyatrik, hematolojik, göz, boğaz, onkolojik, travmatolojik, romatolojik, gastroenterolojik, dermatolojik hastalıklar ve kalp-damar hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları olarak gruplara ayrılmıştır.

Bazıları şu şekildedir; Kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları malulen emeklilik gerektiren hastalıklar arasında en üst sıralarda yer alıyor.

MALULEN EMEKLİLİK YAŞ SINIRI VAR MI?

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı yoktur. Yüzde 40 üzeri raporu olan kişilerin, emekli olma yaşı malulen olacak kişiler için geçersizdir. Malulen emekli olabilmek için sigortalı kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 olacak şekilde kayıp olması gerekir.

MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Malulen emekliliğe başvuru yapacak kişiler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor.

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MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN YÜZDE KAÇ RAPOR ALMAK GEREKİR?

Malulen emeklilikte iki şart aranmaktadır. Bunlar sigortalılık ve sağlık şartları olmaktadır. Sigortalılık şartı olarak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içerisinde en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekir. Sağlık şartı olarak da işe girmeden önce en az yüzde 60 oranından az hastalık ya da rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın yüzde 60 veyahut daha fazla oranda olması aranır.