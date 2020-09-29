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Ekonomi Malul çocuk babanın sağlığından yararlanır mı?
Ekonomi

Malul çocuk babanın sağlığından yararlanır mı?

Engelli çocuklar babanın sağlık sigrtasından yararlanır mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:04:00 -
Malul çocuk babanın sağlığından yararlanır mı?

Soru: Benim engelli çocuğum bulunuyor. İki ay sonra 18 yaşını tamamlayacak. Çocuğum sağlık hizmetini benim üzerimden alabilir mi? Salih Ü. 

Cevap: Sigortalı veya emeklinin maluliyeti bulunan çocuğu, sigortalıemekli anne veya sigortalı emekli baba üzerinden sağlık hizmeti alır. Ancak malul sayılmak için de engellilik oranının yüzde 60 ve üzerinde olması gerekiyor. SGK’ya malul çocuk tescili için başvuru yaparak çocuğunuz için hastaneye sevk isteyebilirsiniz. Bunun üzerine hastaneye sevk yapılır. Rapor incelenir, malul kararı çıkarsa çocuğunuz sizin üzerinizden sağlık hizmeti alır. Ayrıca hane içinde kişi başına düşen geliri 701 TL altında olan yüzde 40 ve üzeri 18 yaş üzeri engelliye, 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli maaşı bağlanıyor. Gelir durumunuz bu şartlara uygunsa çocuğunuz için Kaymakamlık içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına engelli maaş başvurusu yapın. Zaten engelli maaşı bağlananın sağlık hizmeti de otomatikman devlet tarafından verilmektedir.

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