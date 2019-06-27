Maltepe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alınacak. Fırat Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 27 Haziran’da başlamış olup başvuru süresi ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Maltepe Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesör İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından sağlanacaktır.)

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, Doçent İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasından sağlanacaktır.)

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden sağlanacaktır.)

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.