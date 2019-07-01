0553 313 94 23

Maltepe Belediye meclisi katliamlara karşı tek yürek oldu

Maltepe Belediye Meclisi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak’ta ve 5 Temmuz 1993’te Erzincan Başbağlar’da yaşanan katliamları kınayarak, ortak tepki gösterdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
Maltepe Belediye meclisi katliamlara karşı tek yürek oldu

Maltepe Belediye Meclisi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak’ta ve 5 Temmuz 1993’te Erzincan Başbağlar’da yaşanan katliamları kınayarak, ortak tepki gösterdi.


Maltepe Belediye meclisi temmuz ayının ilk oturumunu, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’nu kutlayarak başladığı konuşmasında, “Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ayrıca 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde ve hemen arkasından 5 Temmuz 1993’te Başbağlar’da yaşanan katliamları kınıyorum. Milletimizin bir daha böylesi katliamları ve karanlık günleri yaşamamasını diliyorum” dedi. Kılıç’ın konuşması sonrası söz alan AK Parti’li ve MHP’li meclis üyeleri de, gündeme ilişkin konuşma yapıp, iki katliamı kınadılar. Daha sonra gündemde yer alan 8 teklifin komisyona havalesi ve 1 raporun görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet Gezisi coşkusu
    1. Konya’da Geleneksel Köprülü Kanyon..
    2. Muğlaspor’da transfer çalışmaları..
    3. İmamoğlu göreve geldi! İBB’de bir..
    4. KKTC'ye düşen cismin S-200 füze..
    5. Isparta Kara Havacılık Okulu’ndaki..
    6. Seramiksan'dan ıslak zeminler için..
    7. AB liderlerinin "başkanlık..
    8. Traktör kanala düştü, sürücüsünün..
    9. Yangından kurtarılan yavru leyleklere..
    10. ’Vosvos’ tutkunları Ünye’de
    11. Fikret Orman korkutan açıklamayı yaptı
    12. Trabzon’da 6. Uluslararası Dede Korkut..
    13. Gürpınar’da sezonun ilk sera hasadı..
    14. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi..
    15. Yasin’le sözleşme yenilendi
    16. Rusya tek taraflı yaptırımlar ve..
    17. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    18. Gemlik’te Kabotaj Bayramı coşkusu
    19. Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan..
    20. EBEGEM’de yeni dönem kursları başladı
    21. Maltepe Belediye meclisi katliamlara..
    22. Mısır'da yaşayan Türk asıllı sanatçı..
    23. Denize düşen kadın itfaiye ekipleri..
    24. Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası..
    25. Selçuklu’da çocuklar karne şenliğinde..
    26. Van’da ‘İl Spor Merkezleri’ açıldı
    27. Annesiz kalan yavru kırlangıçları..
    28. Sakarya’da Denizcilik ve Kabotaj..
    29. Çorum'da mantar zehirlenmesi
    30. Badminton: 19 Yaş Altı Balkan..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor