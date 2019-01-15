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Maliye Piyango, Portekiz deplasmanında

- Türk temsilcisi, Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanşında yarın deplasmanda Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak

15 Ocak 2019 Salı 09:41
Maliye Piyango, Portekiz deplasmanında


ANKARA (AA) - Voleybolda Maliye Piyango, Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında, yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sporting Lizbon ile Maliye Piyango arasında oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Türk temsilcisi, Ankara'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.

Maliye Piyango, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 4'lü finaller turuna yazdıracak. İki karşılaşma sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek.

İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, 4'lü finaller turundaki yerini alacak. Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda Fonte Bastardo Azores (Portekiz)-Draisma Dynamo Apeldoorn (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:41
  1. 8'li finaller ilk turu
  2. Erkekler CEV Challenge Kupası
  3. maliye piyango
  4. Voleybol

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