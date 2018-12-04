Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, Avrupa'da karşı karşıya

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İki Türk temsilcisi arasında yapılan ilk maçı Ziraat Bankası, 3-2 kazanmıştı.

Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, adını kupada 8'li finaller turuna yazdıracak. Puan eşitliği halinde ise altın set kuralı devreye girecek.

Turu geçen takım, Sporting Lizbon (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.