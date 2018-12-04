THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, Avrupa'da karşı karşıya

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası'nda iki Türk ekibi Maliye Piyango ile Ziraat Bankası arasındaki 16'lı finaller turu rövanş maçı yarın Ankara'da yapılacak.

04 Aralık 2018 Salı 10:07
Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, Avrupa'da karşı karşıya

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İki Türk temsilcisi arasında yapılan ilk maçı Ziraat Bankası, 3-2 kazanmıştı.

Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, adını kupada 8'li finaller turuna yazdıracak. Puan eşitliği halinde ise altın set kuralı devreye girecek.

Turu geçen takım, Sporting Lizbon (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:07
  1. Erkekler CEV Challenge Kupası
  2. maliye piyango
  3. Voleybol
  4. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki şeytan görüştü!
    1. İki şeytan görüştü!
    2. Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir..
    3. İstanbul'da başlatıldı! 96 kişiye..
    4. Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı..
    5. Trafikteki taşıt sayısı yaklaşık 600..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’..
    8. Enflasyon eksilen moralleri düzeltti
    9. İYİ Parti'de adaylar belli oldu
    10. İstanbul Anadolu Cumhuriyet..
    11. İşgalci İsrail 1 Filistinliyi şehit etti
    12. Meksika, kayıp öğrenciler için..
    13. FETÖ şüphelisi askerlere Digitürk ve..
    14. Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması!
    15. ‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi!..
    16. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    17. Fransa'da eylemlerin çıkmasına neden..
    18. Vekiller çözüm istedi, AK Parti..
    19. 16 muvazzaf asker tutuklandı
    20. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!