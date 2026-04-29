Mali'de saldırılar sonrası durum kontrol altına alındı

Mali’de 25 Nisan sabahı başlayan koordineli saldırıların ardından devlet yönetiminden ilk kapsamlı değerlendirme geldi. Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita, devlet televizyonu üzerinden yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin kritik şehirlerini hedef alan saldırıların son derece ciddi bir güvenlik sınaması oluşturduğunu söyledi.

Goita, başkent Bamako ile birlikte Kati, Kona, Mopti, Gao ve Kidal’ı hedef alan saldırıların planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıların amacının geniş çaplı bir şiddet ortamı oluşturarak ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğunu ifade eden Goita, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde bu planın bozulduğunu savundu.

Goita, sahadaki unsurların soğukkanlılığı ve komuta zincirinin korunması sayesinde saldırganların planının bozulduğunu ve çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırıların silahlı gruplar ile iç ve dış destekçilerinin yer aldığı geniş çaplı bir istikrarsızlaştırma planının parçası olduğunu belirten Goita, "Şu anda konuştuğum sırada güvenlik düzeni güçlendirilmiş durumda, durum kontrol altında ve tarama, arama, istihbarat ve güvenlik operasyonları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Goita, operasyonların ilgili grupların tamamen etkisiz hale getirilmesine ve ülke genelinde güvenliğin kalıcı olarak yeniden tesis edilmesine kadar süreceğini ifade etti.

Vatandaşlara birlik, dayanışma ve teyakkuz çağrısı yapan Goita, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunmasını istedi ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Goita, stratejik ortaklarla yürütülen işbirliğine de değinerek, özellikle Rusya Federasyonu ile güvenlik alanındaki işbirliğini takdir ettiğini söyledi.

Mali’deki eş zamanlı saldırılar

Mali'de, 25 Nisan sabahı erken saatlerde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.