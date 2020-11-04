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Aktüel Malezyalı kuruluş Muslim Care, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderdi
Aktüel

Malezyalı kuruluş Muslim Care, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:38:11 -
Malezyalı kuruluş Muslim Care, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderdi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Müslüman Dayanışma Topluluğu (Muslim Care Malaysia), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelere sıcak yemek ve battaniye yardımında bulundu.

Kuruluşun yardıma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar depremde evini kaybeden aileler için 42 bin Malezya Ringgiti (85 bin TL) yardım toplandığı belirtilerek, "Toplanılan bağışlar ile Türk yardım kuruluşu İHH aracılığıyla depremden etkilenenlere sıcak yemek, ısıtıcı ve battaniye yardımları yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Malezya'dan gelen yardımların memnuniyetle karşılandığını belirten kuruluş, bağışta bulunan Malezyalılara teşekkürlerini iletti.

Depremin gerçekleştiği gün Türkiye'ye taziye açıklamasında bulunan Malezya Müslüman Dayanışma Topluluğu, depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.


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